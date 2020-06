Antoine Griezmann: última oportunidad para el súper fichaje que no ha convencido

El delantero francés generó una expectativa que no ha sido cumplida para muchos

La expectativa que generó la contratación del francés Antoine Griezmann con el Barcelona no estuvo para nada a la altura de lo que el jugador realmente le ha aportado al equipo. Es cierto, se ha convertido en un jugador de más sacrificio y desgaste, pero el racimo de goles esperado no llegó y el equipo sigue dependiendo de lo que haga Lionel Messi.

❝ENTREVISTA❞ | @AntoGriezmann:

"Me ha venido bien el parón, ahora estoy a tope" — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) June 10, 2020

Los once partidos que le quedan a La Liga serán la prueba de fuego del que, para muchos, fue el mejor jugador del Mundial de 2018 en Rusia. Al duro examen se le suman la recuperación de Luis Suárez, la contratación del danés Braitwhaite y el empuje del juvenil Ansu Fati.

Sin embargo, el delantero aseguró que el descanso de este tiempo por el coronavirus le va “venido bien” ya que “necesitaba descansar”: “Hacía cinco años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente. Me ha ido bien, porque he podido disfrutar de la familia y ahora estoy a tope”.

Habrá que esperar para ver si el descanso forzado por fin trae al Griezmann que la afición y la directiva esperaban cuando estampó su firma el verano pasado.