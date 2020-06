Cómo se hace el guacamole falso de las taquerías mexicanas

La famosa salsa taquera tipo guacamole no lleva aguacate

Los amantes de los tacos que han disfrutado desde los afamados tacos de canasta hasta los tacos de pastor, carnitas y bistec ya sea en un puesto ambulante o en una taquería, saben que sin una buena salsa no hay un buen taco.

La salsa que no puede faltar en las taquerías mexicanas es la que popularmente se conoce como salsa verde tipo guacamole y más de uno vivía engañado (hasta hoy), que la salsa con un color verde espectacular, con una textura y sabor que tiene el poder de elevar el sabor de cualquier taco y que aparenta estar hecha de aguacate, no lleva este fruto, el secreto está en una verdura.

Además de sus respectivos chiles, ajo y cebolla, el ingrediente estrella es la calabaza, mientras que el espesante es el aceite.

Hasta cierto punto no es de sorprender que la famosa salsa taquera tipo guacamole no lleve aguacate, la primera razón es porque así la salsa puede permanecer más tiempo sin ser víctima de la oxidación y en segunda es que no importa cuánta salsa le eches a tus tacos, costarán lo mismo sin verse afectados por el precio del aguacate.

El hecho de que la salsa taquera tipo guacamole no lleve aguacate no la hace menos exquisita y por ello te compartimos la receta de Cocina Delirante para que la prepares en tu casa y te sientas como en taquería mexicana.

Ingredientes

10 tomates verdes

1 calabacita cortada en cuartos

3 dientes de ajo

2 chiles jalapeños o 3 chiles serrano

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de sal

¼ manojo de cilantro desinfectado.

Procedimiento

1 Pon agua a hervir y agrega la calabaza en mitades y los tomates; cocina por 5 minutos a fuego alto, tira el agua y reserva los vegetales.

En un sartén con aceite caliente fríe los chiles jalapeños. Retira y reserva los chiles y el aceite sobrante. Licúa todos los ingredientes, incluido el aceite donde se doraron los chiles durante dos minutos y sirve.

Si amas el aguacate aquí te dejamos la opción de una salsa sí lleva este fruto: Receta de salsa taquera con aguacate.

