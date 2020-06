Ex tenista campeón de Wimbledon se casa con mujer 30 años menor que él

El ex tenista Ilie Nastase se casó por quita ocasión, ahora con una mujer 30 años más joven que él.

Nastase, de 73 años, se casó con Ioana Simion, de 43, en una ceremonia “simple y hermosa” en el resort Mamaia en la ciudad costera de Constanta, Rumania.

El ex jugador de tenis y su pareja fueron acompañados por amigos cercanos y familiares en un restaurante después de la boda.

