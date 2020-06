Las estrellas colombianas se apagaron: ¿Qué ha pasado con James Rodríguez y la generación dorada de Brasil 2014?

A seis años de distancia recordamos a los jugadores que ilusionaron a su país con tocar el cielo

Este 14 de junio del 2020 se cumplen 6 años del debut de la selección de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, una participación que pasó a la historia como la mejor de la Tricolor, con cuatro victorias claras en fila y cayendo en cuartos de final solo contra el anfitrión. Luego de su brillante paso por el torneo se esperaba mucho de los jugadores, pero sólo pocos trascendieron, la mayoría de sus estrellas se apagaron y aquí hacemos un recuento de lo que ha pasado con ellos.

LOS QUE LA ROMPIERON

James Rodríguez: Su deslumbrante accionar le significó un contrato con el Real Madrid; luego de ganar la Bota de Oro del Mundial con 6 tantos anotados, el club merengue no dudo en integrarlo a sus filas. En el club español la rompió las primeras temporadas, pero fue de más a menos y en el 2017 decidieron cederlo por dos años al Bayern Munich con opción a compra, algo que no hicieron válido porque no tuvo el desempeño que se esperaba, en el 2019 volvió a España y desde entonces no ha tenido las oportunidades que le gustarían para poder destacar, ya que sólo ha jugado 7 partidos de liga.

La zurda mágica de James Rodríguez, en el entrenamiento del Real Madrid. 💪⚽ pic.twitter.com/bszyUJzgQH — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2020

Juan Cuadrado: Su versatilidad y talento lo llevó a fichar por la Juventus tras el Mundial, club en el que está desde el 2015 y con el que ha disputado 5 temporadas. Con la Vecchia Signora conquistó 4 títulos de liga de los 5 que ha disputado.

Cristiano Ronaldo & Juan Cuadrado pic.twitter.com/0FLmkE3ojd — Futbol Lokali © (@futbollokali) June 7, 2020

LOS QUE LUCHAN POR TRASCENDER

Santiago Arias: Fue uno de los más jóvenes del combinado, un elemento de refresco que respondió bien en el torneo mundialista siempre que fue requerido. Tras su actuación en Brasil 2014, el PSV decidió retenerlo hasta el 2018, año en el que partió al Atlético de Madrid, donde brilló en su primera temporada; en el torneo actual está luchando por un lugar en el 11 titular de Diego Simeone.

David Ospina: El guardameta titular de aquella selección histórica fichó por el Arsenal, equipo en el que destacó durante su primera temporada como gunner, pero luego fue relegado al banquillo y en el 2018 se integró al Napoli, donde ha tenido más oportunidades y está haciendo un buen trabajo.

“Regresar a Atlético Nacional es una meta que quisiera cumplir. Todavía tengo contrato acá en el Napoli pero esperemos que pueda llegar ese momento” David Ospina (@D_Ospina1) en @blogdeportivo. pic.twitter.com/i2U00hPU8i — Gustavo López (@guslopezinfo) June 5, 2020

Juan Quintero: Fue otro de los elementos jóvenes a los que Pekerman recurría para refrescar el accionar del equipo en los últimos 20 minutos de los encuentros. Tras su participación en el torneo mundialista pasó por el Porto, el Stade Rennais francés y actualmente vive un buen momento en el River Plate, donde juega desde el 2017.

Éder Álvarez: Le ha costado trabajo destacar, pero sin mucho ruido está logrando su objetivo. Actualmente es campeón del fútbol de Bélgica, ya que su equipo, el Brujas, se coronó tras la cancelación anticipada del campeonato local.

¡Se dio por finalizada la liga en #Bélgica 🇧🇪! De esta manera, el Brujas de Eder Álvarez Balanta se consagró campeón. Es el primer país europeo que decide cancelar la temporada. https://t.co/iK77YFPSDv pic.twitter.com/rAkh2rlggZ — Balón Dividido (@BD_ESPN) April 2, 2020

LOS QUE SE APAGARON

Pablo Armero: El defensor fichó por el Milán después de la Copa del Mundo, al siguiente año jugó para el Flamengo y de ahí su carrera fue en picada. Actualmente juega para el Guarani FC de la Serie B de Brasil.

Carlos Sánchez: El mediocampista destacó con el Aston Villa y la Fiorentina, pero desde el 2017 tuvo un bajón en su desempeño y eso le costó la salida del club, posteriormente fichó por el Espanyol y actualmente juega para el West Ham United, pero cada vez tiene menos participación en la cancha.

Víctor Ibarbo: Tras el Mundial llegó a la Roma, donde disputó dos temporadas, aunque jugó poco y fue transferido al Watford, donde tampoco brilló. Posteriormente volvió a Colombia, luego tuvo un paso fugaz por el futbol griego y desde el 2017 juega en la liga japonesa.

Víctor Ibarbo y otro cambio de camiseta: es nuevo jugador del V-Varen Nagasaki, de Japón https://t.co/lmX71s8E4S #DeColombianos 🇨🇴 pic.twitter.com/YLG8En6ez2 — Gol Caracol (@GolCaracol) July 17, 2019

Cristian Zapata: Cuando el defensor central viajó a Brasil 2014 ya jugaba en el Milán, equipo al que le dedicó los mejores años de su vida, apenas en el 2019 fue transferido al Genoa, donde a sus 33 años de edad está haciendo un trabajo digno, pero sabe que vive el ocaso de su carrera.

Teófilo Gutiérrez: Fue de los pocos jugadores que se quedó en el continente americano tras participar en Brasil 2014, aunque lo hizo en uno de los clubes más grandes: River Plate; en el 2015 se marchó a Portugal para jugar con el Sporting de Lisboa. Para el 2017 regresó a Colombia, donde juega con el Junior de Barranquilla de forma intermitente.

Alexander Mejía: Fue un jugador que destacó más antes del Mundial que después de él, ya que luego del 2014 su vida la dividió entre Colombia y México, años en que jugó para Atlético Nacional, Rayados de Monterrey y León; donde pasó sin pena ni gloria. Actualmente viste la casaca del Libertad de Paraguay.

Jackson Martínez: El Cha Cha Chá tuvo una gran temporada con el Porto en el torneo 2014-15, pero luego probó suerte en el Atlético de Madrid, donde no le fue nada bien y de allí saltó al fútbol chino. En el 2018 se integró al Portimonense de Portugal y en su primer año tuvo un desempeño aceptable, con un promedio de un gol cada 3 partidos, pero en la presente temporada sólo ha marcado una vez en 18 actuaciones.

Recordemos este gol de Jackson Martínez en su primer partido oficial con el Atleti, pensábamos que iba a ser Dios, la cosa salió mal. pic.twitter.com/Q0r6ibpHLz — Kunsitt (@k1sito) April 9, 2020

Fredy Guarín: Cuando participó en el Brasil 2014 estaba en el mejor momento de su carrera, jugando en el Inter de Milán; en el 2016 se fue al fútbol de China, donde tuvo un desempeño aceptable. El 2019 se marchó a Brasil para enrolarse en el vasco da Gama, club en el que cada vez tiene menos minutos de juego.

Adrián Ramos: Luego del Mundial fichó por el Borussia Dortmund, donde tuvo dos grandes temporadas, no así la tercera, que provocó su salida rumbo al Granada, club en el que estuvo 4 años, en los que descendió a segunda división y luego volvió a ascender. En el 2020 fichó por América de Cali, donde apenas ha jugado un partido.

Carlos Bacca: Después de su paso por Brasil 2014, lo contrató el Milán, donde le fue bien durante dos temporadas, pero luego se marchó al Villarreal, club al que pertenece actualmente, pero en el que ha venido de más a menos.

LOS QUE SE RETIRARON

Algunos los elementos que compitieron en el máximo certamen ya no están en activo, tal es el caso de “El Eterno Capi” Mario Yepes, los defensores Camilo Zúñiga y Carlos Valdés, el mediocampista Abel Aguilar y el histórico guardameta Faryd Mondragon.