Las playas de Miami reabren tras más de dos meses cerradas por el coronavirus

Los turistas y vecinos de Miami por fin podrán disfrutar de unos de los mejores atractivos de esta parte del sur de la Florida: la playa.

El ayuntamiento de Miami Beach ya ha abierto las playas, pero con ciertas regulaciones para evitar los contagios y la propagación del coronavirus.

WE’RE BACK! Our beaches are officially open for all to enjoy. Visit https://t.co/CSGotGDGmC before making your way out to enjoy the sun & sand 🌴 ☀️ pic.twitter.com/1Cnuk0t9R4

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) June 10, 2020