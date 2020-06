MLS dejará a los jugadores protestar contra el racismo durante el himno nacional

Tras un parón obligado de tres meses a causa del coronavirus, este miércoles se dio a conocer que el balón volverá a rodar en Estados Unidos el 8 de julio, fecha en que regrese la MLS con un torneo denominado MLS Is Back.

Con el anuncio del regreso del fútbol, Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, emitió un comunicado de prensa en el que expresa que la MLS apoyará a los jugadores que decidan arrodillarse durante el himno nacional como forma de protesta contra el racismo.

MLS reiterates a longstanding position supporting players’ right to peacefully protest during National Anthems. pic.twitter.com/lPFZhmLeAl

— Major League Soccer (@MLS) June 9, 2020