Premian con beca y auto deportivo a adolescente que limpió por 10 horas la calle tras protestas en Nueva York

Cuando el adolescente Antonio Gwynn Jr. vio el daño dejado por las protestas en su ciudad natal, Buffalo (NY), tomó una escoba, compró unas bolsas de basura y empezó a limpiar las calles él mismo, sin parar por las 10 próximas horas.

El joven huérfano empezó a las 2 a.m. del 1 de junio y no dejó de limpiar hasta el mediodía. Cuando un grupo organizado de vecinos llegó más tarde esa mañana para empezar a recoger los daños tras las protestas por la muerte de George Floyd, se dieron cuenta de que Gwynn ya había hecho la mayor parte del duro trabajo.

Cuando se corrió la voz de lo que había hecho, su comunidad comenzó a aplaudir y premiar el noble gesto del estudiante de 18 años del último año de secundaria.

Según dijo a CNN, Gwynn vio en las noticias locales que la Avenida Bailey en Buffalo estaba cubierta de vidrio y basura, y sabía que la gente necesitaba usar esa calle para ir a trabajar por la mañana. En esa zona la cuarentena ya había sido levantada en mayo.

En respuesta, el ciudadano Matt Block decidió regalarle su preciado Mustang rojo convertible del año 2004, tras leer en Facebook que Gwynn era un fanático de los autos deportivos.

Resulta que ese regalo tiene más significado de lo que Block, de 27 años, nunca imaginó. La madre de Gwynn, quien falleció en 2018, también conducía un Mustang rojo. Cuando se dio cuenta de la coincidencia, Gwynn dijo que estaba tan sorprendido que “no tenía palabras”, y Block comentó que se le erizó la piel.

Cuando el empresario local Bob Briceland se enteró del regalo de Block, decidió extenderle un año de cobertura gratuita a través de su agencia de seguros.

Y lo mejor aún estaba por llegar. Después de la secundaria, Gwynn había planeado ir a la escuela de comercio mientras ahorraba para ir a la universidad.

Al escuchar su historia, la Universidad de Medaille le ofreció una beca completa para estudiar negocios a partir de este otoño. Sin sorpresa, una de sus muchas metas profesionales es abrir un negocio de limpieza.

Con humildad, Gwynn agradeció la respuesta de la comunidad, diciendo: “Aprecio todo lo que todos están haciendo por mí”.

