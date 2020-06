Un tercio de los centros comerciales en Estados Unidos desaparecerán el próximo año, advierte un exejecutivo de Macy’s

Un tercio de los centros comerciales en Estados Unidos cerrarán de manera permanente en 2021, según la opinión de un exejecutivo de la tienda departamental Macy’s.

“Los centros comerciales han estado perdiendo terreno durante mucho tiempo, pero ahora con la crisis del coronavirus lo están haciendo más rápido”, dijo Jan Kniffen, consultor de ventas al por menor y que fuera ejecutivo de las tiendas Macy’s.

Aunque se esperaba que alrededor del 33% de los centros comerciales cerrarán en 2030, ahora Kniffen cree que eso sucederá el año que viene ya que estima que por lo menos un tercio de los centros comerciales cerrarán “mucho antes de los que pensábamos”, durante una entrevista en el programa Squawk Box de la CNBC.

Retail analyst @JRogersK predicts the death of malls is coming a decade sooner than anyone thought due to #COVID19: "We had it planned for somewhere in the 2030 range. Now we have it planned for the 2021 range." pic.twitter.com/kLtWyXhSd8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) June 10, 2020