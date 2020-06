Vanessa Claudio revela su tormentosa relación con Carlos Arenas

La conductora de "Suelta la sopa" sufrió por los celos enfermizos de un ex novio

Desde que Vanessa Claudio comenzó a trabajar en el programa de televisión “Suelta la sopa”, cada detalle que da sobre su vida es noticia y esta vez no fue la excepción, pues en una entrevista en Instagram habló acerca de la relación tóxica que tuvo con el conductor Carlos Arenas.

Ambos coincidieron trabajando hace varios años en el programa “Venga la alegría”, y su noviazgo fue muy difícil de llevar en el foro. Ella declaró: “No era una relación saludable, era muy difícil demostrarle a una persona que lo quería (…) Carlos es un chico que es inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle, de cualquier persona”.

Eran tantos los celos de Arenas, que afectaron el trabajo de Vanessa, al grado de que uno de los productores, Sergio Sepúlveda, tuvo que hablar con ella: “Se convirtió en una relación tóxica…entonces obviamente yo me llevaba bien con toda la producción, incluso un día Sergio se me acercó un día y me dijo: ‘Vanessa, yo no sé qué está pasando en tu relación, pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos'”.

