¿Volverán los abrazos y los saludos de mano tras el coronavirus? Esto dice la ciencia

Más de 500 epidemiólogos dieron a conocer su punto de vista si estas muestras de afecto o cortesía podremos hacerlas de nuevo

En los últimos días, los expertos en salud han reiterado que, a pesar de que en algunos países comienzan a relajar las medidas del confinamiento por el coronavirus, esto no quiere decir que nuestras vidas regresarán, como tal, a la normalidad que tanto anhelamos.

Mientras no haya vacuna o tratamiento probado que pueda hacerle frente al covid-19, tendremos que hacer una adaptación a nuestros usos y costumbres, no solo en temas de higiene sino también en la forma en cómo socializamos.

Muchos se preguntan cuándo volverán los besos y los abrazos. Por ahora, la respuesta es categórica: es probable que nunca.

A dicha conclusión llegaron 511 epidemiólogos que participaron en una consulta realizada por el New York Times, a quienes se les cuestionó respecto a cuánto tiempo deberá pasar para volver a realizar 20 actividades que nos eran habituales antes de que iniciara la pandemia.

Un 6% de los participantes indicó que acciones como abrazar y saludar de mano no volverían a realizarlas en lo que les reste de vida. Un 42% indicó que mientras no haya vacuna o tratamiento contra el coronavirus, no harán estas muestras de afecto y cortesía por poco más de un año.

De igual modo, también indicaron que les llevaría el mismo tiempo decidir ir a una boda o a un funeral, así como salir con alguien que no se conoce bien y asistir a la iglesia.

También, el 52% de los encuestados señalaron que esperarán un poco más de un año para dejar de usar mascarillas y el 64% dijo que ese mismo tiempo dejarán pasar para asistir a algún concierto o evento deportivo.

¿Cuánto habrá que esperar para las demás actividades?

Los epidemiólogos señalaron que cuestiones como el que los niños regresen a la escuela, volver a trabajar en una oficina, viajar en transporte público o avión, visitar a familiares o amigos, comer en restaurantes, ir al gimnasio o asistir a fiestas podría llevar entre 3 meses y un año.

Como el verano está próximo, hay cosas un poco más “seguras” a realizar en un lapso no mayor a 3 meses, como el manipular correspondencia sin restricciones, ir a una cita médica o viajar en auto para tomar unas pequeñas vacaciones, optando por sitios al aire libre que son los más “seguros”.

Por último, acudir a otros lugares habituales como es una estética, el 41% respondió que podrían hacerlo en este verano, mientras que el 39% dijo que esperarían otros 3 meses para acudir a un local de estos.