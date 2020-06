Adamari López se marea durante el duro entrenamiento al que está sometida junto a Toni Costa

"Me duele, pero me gusta", dice Adamari quién está decidida a bajar de peso y tener una mejor salud

Adamari López se ha comprometido en serio con bajar de peso y no solo está haciéndolo en base a una sana alimentación. La conductora de televisión también se ha sometido a un reto que la tiene sudando la gota gorda, y a tal grado llega su esfuerzo físico, que en el duro entrenamiento sufrió tremendo mareo.

A través de Facebook Adamari compartió con su público en qué consiste el reto que lleva de la mano con Toni Costa, junto a Yasmany, su entrenador personal.

Junto al vídeo la puertorriqueña explicó lo siguiente: “Sigo trabajando duro haciendo ejercicios y manteniéndome activa para lograr mi meta de un 2020 con un estilo de vida saludable! Me he dado cuenta que día a día en mis entrenamientos ha sido un sube y baja de emociones y se me antojó compartirles mis caras, gritos y hasta los mareos durante el proceso!”.

En el vídeo se puede ver que tanto Adamari como Toni están completamente bañados en sudor, exhaustos. “Quiero llorar”, dice en un momento Adamari, quién después pide ayuda, porque asegura que le falta el aire. Pero, como siempre, Toni está pendiente de ella y su salud para darle apoyo.

Los seguidores de la pareja están encantados por cómo Toni siempre la abraza para darle fuerzas en los momentos más duros del ejercicio, porque Yasmany no los deja titubear.

“Ay, me caigo”, dijo en un momento, cuando durante el ejercicio vivió un mareo. “Me duele, pero me gusta”, dice Adamari en medio de todo el sufrimiento del entrenamiento.