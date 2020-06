Ashley de Ha*Ash comparte tierno momento con Mathilda, su sobrina recién nacida

View this post on Instagram

¡Feliz cumpleaños Ash! Eres de los mejores regalos que me dio la vida y me siento tan afortunada de que seas tú la persona con la que sé que cuento para toda la vida. Gracias por ser siempre mi confidente, mi primera y última llamada del día y mi mejor mejor amiga. ¡Te amo con todo mi corazón! ❤️💓 #happybdayashley