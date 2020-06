La madre de Neymar termina romance con joven de 23 años presionada por sus hijos

La familia de Nadine Gonçalves quiere a Tiago lejos

El romance entre Nadine Gonçalves y Tiago Ramos llegó a su fin. Según medios brasileños, la madre de Neymar terminó con el joven de 23 años después de la pelea que sostuvieron la semana pasada, que llevó al hospital al gamer.

De acuerdo al portal R7, Los hijos de Nadine, Neymar y Rafaella, la presionaron para que rompiera su relación con el joven para siempre.

A pesar de que la ex pareja todavía sigue en las redes sociales, el final de la relación no fue el mejor, ya que Tiago no puede ingresar a la casa de Nadine Gonçalves como antes. Sus pertenencias en el departamento de la madre de Neymar fueron devueltas por un trabajador.

El modelo de 23 años fue llevada de urgencia a un hospital en São Paulo, luego de una pelea en la casa de la madre de Neymar la semana pasada. Según los vecinos de Nadine, era posible escuchar varios gritos provenientes de la casa donde estaría la pareja.

Después del altercado, se filtraron audios controvertidos de Neymar hablando con sus amigos sobre Tiago Ramos.

Esta no es la segunda vez que la madre de Neymar termina su relación Tiago Ramos.

