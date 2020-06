Lo despiden por promover sus ventas usando foto de patrulla de NYPD en llamas

Una agresiva estrategia de mercadeo sin tacto le costó el trabajo al agente inmobiliario Joseph Swedroe, quien usó fotos de los disturbios en Nueva York para promover huidas y compras de vivienda en Florida.

Swedroe, agente de bienes raíces de la firma Corcoran, fue despedido por intentar atraer a clientes de Nueva York utilizando una foto de una camioneta de NYPD quemada durante las recientes protestas por la muerte de George Floyd.

“¿Buscando un cambio?”, escribió Swedroe en su estrategia de mercadeo enviada por correo electrónico, comparando la imagen violenta con otras de paseos en botes y playas apacibles bajo el sol de Florida, según The Real Deal.

Su correo electrónico preguntaba retóricamente a los compradores potenciales si querían vivir en “caos o comodidad”, aludiendo a los enfrentamientos violentos y saqueos que sacudieron a NYC las últimas semanas.

Swedroe, un agente de bienes raíces con licencia desde 2010, insistió en que no hubo “nada ofensivo” en su mensaje, porque “todo en el correo electrónico estaba fácilmente disponible en línea, en el periódico o en la televisión”.

“No es ningún secreto que Nueva York ha sido escenario de disturbios y vandalismo y que el sur de Florida es un lugar más tranquilo”, argumentó. “Fue sólo una pieza de mercadeo para llamar la atención”, insistió.

Sin embargo, según un portavoz del Grupo Corcoran, tal mensaje era “disociado”, y agregó que la firma tiene “tolerancia cero para este comportamiento” y “rechaza categóricamente la retórica racista y basada en el miedo en cualquier forma”.

El presidente y CEO de Corcoran, Pam Liebman, lo calificó de “altamente ofensivo e inapropiado” en un correo enviado a sus agentes.

OOF! #Corcoran agent in #Miami loses job over “racist and fear-based” #marketing https://t.co/tcdFatmUJu

— Luxury Branded Marketing Agency (@LuxuryBranded) June 10, 2020