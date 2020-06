Ni contra Anthony Joshua ni contra Tyson Fury: Andy Ruiz se queda sin gran rival, víctima de sus propios errores

Debido a su mala preparación, el mexicoamericano ve de lejos cómo se gesta la pelea del año y que él no está incluido

El miércoles por la tarde se dio a conocer la noticia de que hay un acuerdo entre Tyson Fury y Anthony Joshua para pelear en el 2021, en lo que sería la función más atractiva del año, y uno de esos lugares en el ring pudo ser para Andy Ruiz, pero el mexicoamericano fue víctima de sus malas decisiones y en diciembre pasado perdió el campeonato que lo está dejando fuera de lo que podría ser el negocio más grande del próximo año.

Tyson Fury and Anthony Joshua have reached a deal for two fights in 2021, promoter Eddie Hearn tells @SkySportsNews. (via @ESPNRingside) https://t.co/eF4gXBDs4j pic.twitter.com/HV9DPJbsu8 — SportsCenter (@SportsCenter) June 10, 2020

Andy Ruiz fue el campeón de AMB, OMB, FIB y la OIB, pero perdió los títulos hace unos meses contra Anthony Joshua por una mala preparación y la falta de disciplina en los días previos a la pelea, algo que él mismo aceptó.

“Creo que no me preparé como debí, gané demasiado peso (…) creí que me iba a sentir más fuerte y mejor”, dijo el pugilista inmediatamente después de perder los cetros.

El boxeador Andy Ruiz se mueve lento y pierde ante el británico Anthony Joshua en Arabiahttps://t.co/ta6YLGW5U6 pic.twitter.com/Uddx6W8LzD — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) December 8, 2019

Pero el peso no fue su único problema, ya que días después salió a relucir que el pugilista no tomó en serio el combate y tuvo tres meses de “fiesta” previos.

“No quiero decir que los tres meses que pasé de fiesta celebrando no me afectaron, porque ciertamente sí me afectaron. Pero qué puedo decir sólo debo aprender de estos errores ahora que soy joven ya que éste es recién el comienzo para mi”, dijo Ruiz, en una conferencia de prensa que ofreció junto a su padre y entrenador, antes de despedirlo.

Los "excesos" que condenaron a Andy Ruiz ante Anthony Joshua https://t.co/zOPxBKsXrh — EL MUNDO (@elmundoes) December 8, 2019

Por esos días, Ruiz aún creía que podría tener una tercera pelea contra el británico, para que en esa nueva oportunidad se preparara correctamente y pudiera derrotarlo.

“No fue mi noche, si se da la tercera (pelea) voy a llegar en la mejor condición de mi vida, lo voy a hacer”, aseguró el excampeón mientras seguía en el ring tras ser derrotado. “¿Quién quiere ver una tercera pelea?”, preguntó al público.

¿Merece Andy Ruiz una tercera pelea con Anthony Joshua? Aquí analizamos los 5 puntos con los que Andy tendrá que ganarse ese derecho. ¡Buen análisis! https://t.co/lB4mTOCyZs — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) December 12, 2019

Como todos sabemos, a seis meses de esas declaraciones, esta revancha se ve cada vez más lejana y ha sido consecuencia de los propios actos de Andy, quien sigue buscando un rival para pelear a finales de este año, aunque todo parece indicar que no será ninguno de los mejores 5 de la categoría, de hecho se han esparcido rumores de que podría ser contra Chris Arreola, quien no está situado dentro del Top 10 de los pesos pesados. Pero en lo que eso se define, Ruiz se prepara con el mejor entrenador de boxeo en el 2019, Eddy Reynoso, en un intento por enderezar su carrera.