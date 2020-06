Nikola Badger, la nueva pick-up eléctrica que pondrá a temblar a Tesla

Nikola Motors anunció el próximo lanzamiento de su nueva pick-up eléctrica, Nikola Badger. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter, Trevor Milton, CEO y fundador de la compañía estadounidense.

Milton señaló que la Nikola Badger podrá reservarse a partir del próximo 29 de junio y contará con dos variantes, una con sistema de baterías y otra con pila de hidrógeno.

El CEO de Nikola hizo también una invitación a los seguidores de la firma a no perderse el Nikola World 2020, un evento donde ese mismo día presentará en directo la prometedora Nikola Badger.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You'll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4×4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs

— Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020