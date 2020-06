Aarón Padilla, mundialista en México 70, entre la vida y la muerte a causa del coronavirus

El exjugador de los Pumas es reportado como muy grave

El exfutbolista y directivo mexicano, Aarón Padilla, fue reportado como muy grave luego de contraer coronavirus por lo que se encuentra en su casa con cuidados especiales.

Aarón Padilla Jr. reveló para ESPN que su padre tiene más de una semana con la enfermedad, misma que podría complicarse por el Alzheimer que padece desde hace algunos años.

“Él está en su casa, con todos los medicamentos necesarios. Como bien saben, mi papá padece una enfermedad en la cual no depende de él solo; desgraciadamente le dio esta enfermedad del COVID y lleva semana y media con ella, con aumento de calentura y estados críticos, pero tiene toda la atención en casa, con una enfermera las 24 horas, suero, oxígeno y medicamento ya implementado del COVID-19”, explicó.

Asimimsmo, el también exfutbolista comentó que los doctores le han reportado que Padilla pasa por un momento muy complicado, pero la familia espera que pueda superarlo.

“Esperemos que tenga la misma fortaleza, el mismo amor que le tenemos nosotros, apoyándolo y atendiéndolo. El doctor dice que su estado es grave; no te voy a mentir, que puede morir, pero esperemos que no sea así y que haya mejoría. Tiene muchos altibajos de oxigenación, de temperatura; en las noches le baja mucho la oxigenación, en el día le sube a 88-90, que es lo normal para su edad, y lo estamos manteniendo con medicina de COVID. No quiero adelantarme, yo tengo mucha fe y con oraciones para que pasen los días y vaya a tener una mejor respuesta”, indicó.

El ‘Gansito’ no pudo contener las lágrimas y apuntó que aunque llevaba más de dos meses sin salir por el confinamiento, decidió ir a casa para acompañar a su padre.

“Quise decirle todo lo que lo quiero, echar para adelante. Antier estuve con él todo el día. Aunque está un poco inconsciente, aunque está muy adormilado, le dije que (debe) salir adelante y tiene todavía que estar con nosotros mucho tiempo más”, manifestó.

Aarón Padilla jugó para Pumas y Atlante, además participó en los Mundiales de Inglaterra 66 y México 70 con la Selección Mexicana. Como directivo formó parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Comisión de Arbitraje.