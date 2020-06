VIDEO: “Que ch… su madre el Tuca”: Danilinho, ex de Tigres, en aparente estado de ebriedad explotó contra el que fue su DT

En una transmisión en vivo de Instagram, el exfutbolista felino hizo tremendas revelaciones

Vaya declaraciones que hizo un viejo conocido de la Liga MX: Danilinho, quien jugó para varios clubes mexicanos, porque en una transmisión en vivo por Instagram arremetió contra el DT y el presidente de los Tigres.

“Me salí de Tigres por pendejadas. Miguel (Ángel Garza) no era nada, hoy es presidente. Le pido para ponerme en Tigres y no me dice nada, no contesta, ¿por qué? Porque no es hombre”, manifestó el exfutbolista de los felinos en aparente estado de ebriedad.

Que fuerte lo de Danilinho 😵 pic.twitter.com/XYiWyFoism — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) June 12, 2020

El volante que marcó 8 goles en su paso por el cuadro norteño y que se coronó en el Apertura 2011 tras vencer a Santos, reveló que no fue un jugador disciplinado y que aún así, marcó un gol en la final y consiguió el título.

“Yo soy chingón, llegué pedo a las 11 el viernes para jugar el sábado, pedo, y salimos campeones, ¿no?”, agregó el brasileño, quien marcó el segundo tanto en la final de vuelta que terminó 3-1 a favor de los auriazules.

🚨 EXPLOTÓ DANILINHO 🚨 "Que chingue su madre el 'Tuca'…" Así lo dijo en su Instagram Live Foto: @SoyJairRamos pic.twitter.com/UV25dNZVEw — Diego Armando Medina ✋ (@DiegoArmaMedina) June 12, 2020

Sobre su ex DT, Ricardo Ferretti, famoso por su exigencia, fue contundente al opinar:

“¡Que chingue a su madre el Tuca! Grábame, eso es bueno que se sepa”, dijo, aunque no especificó por qué pensaba así de su exestratega.

¡LE DIÓ CON TODO AL TUCA! "Yo llegaba pedo el viernes a las 11 de la noche y jugaba el sábado, aun así fuimos campeones. Que ching.. a su madre el Tuca. Me salí de Tigres por pendejad*s. Gignac es un chingon, igual Chupete Suazo y Funes Mori" – Danilinho en Instagram Live pic.twitter.com/2vkl4crO4x — Capitán Salazar (@capitancsalazar) June 12, 2020

Finalmente, en el polo completamente opuesto, el ahora jugador de la cuarta división de Italia expresó su admiración por André-Pierre Gignac y otros delanteros ante los cuales se “quita el sombrero” como Humberto “Chupete” Suazo y Rogelio Funes Mori, ambos figuras de Rayados de Monterrey.

Danilo Verón Bairros jugó en México para Chiapas, Tigres, Querétaro y Correcaminos.