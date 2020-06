Violencia, armas y lágrimas: el ‘Perro’ Bermúdez narró el infierno que vivió en un partido del Tri en Honduras

El comentarista de TUDN contó que se peleó con los aficionados en Tegucigalpa

Enrique Bermúdez es una de las voces más reconocidas en México por su trabajo en Televisa donde por muchos años ha narrado partidos de la Selección Mexicana y ha acompañado al Tri en infinidad de aventuras.

Desafortunadamente para el ‘Perro’ no todas las experiencias ha sido buenas y en una plática que tuvo con sus compañeros de TUDN contó uno de sus peores momentos ocurrido en el Premundial de 1981 celebrado en Honduras donde México quedó eliminado.

Bermúdez reveló que el partido en Tegucigalpa terminó 0-0 por lo que los locales se quedaron con el boleto a España 82 siendo la única vez que lloró en una transmisión.

“Terminé llorando, narrando pero controlando el llanto y seguía sacando la voz del diafragma porque nos eliminaron y por todo lo que había acontecido. Había broncas, había un narrador que era la estrella de allá, Diógenes Cruz, que ya murió, y decía ‘Todos contra los mexicanos'”, declaró.

Asimismo, apuntó que tuvieron una bronca con los aficionados que estaban en el estadio en la que incluso hubo armas.

“De repente se armó una bronca, nos sacan pistola, terminamos como en cantina del oeste, eran como 10 y nosotros eramos como cuatro, a sillazos y todo, gracias a Dios no nos dispararon. Yo me acuerdo que les dije péguense a la pared para que no nos lleguen por atrás. Fue muy difícil, yo me agarré a trompones con gente en el lobby, nos odiaban mucho”, platicó el ‘Perro.

Para el Mundial de España 82 los boletos fueron para Honduras y El Salvador.