Con una abertura hasta la cintura, Lyn May baila sensualmente pegada a un árbol

La vedette Lyn May rozó todos sus atributos a un árbol mientras hacía sexys movimientos

Lyn May no para de sorprender con sus excentricidades y esta vez no fue la excepción. Dentro de sus fanáticos, muchos pertenecen a la comunidad gay y Lyn les corresponde con amor. A sus 68 años, la vedette no para de entrenar y deja a más de uno loco al mostrar sus destrezas y flexibilidad, pero sobre todo es envidiable el cuerpo se gasta.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina y cantante se dejó ver rozando su cuerpo al tronco de un árbol con calientes movimientos para celebrar el mes del orgullo gay. Para esto usó un sexy vestido azul, el cual tenía un escote de pierna que le llegaba literal hasta la cintura. También aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a la marcha en pro de los derechos de la comunidad LGBT.

El video desató una serie de comentarios candentes, tal como ya nos tienen acostumbrados los admiradores de la vedette. “Que guapa y sexy estas y que sexy y rico bailas”, “Ay mamasita, cuántos crees que agüantas?”, “Bella!! Siempre con esa energía tan linda!!“ y “Ninguna se mueve mejor que la diosa del amor”, fueron algunas de las “flores” que le dejaron a la bailarina en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.