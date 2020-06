Conoce por dentro la lujosa mansión de la familia Derbez en pleno Beverly Hills

View this post on Instagram

Para quienes no lo saben, nuestra coach estrella 👉🏼 @im_coaching alias #coachM, además de hacernos sudar la gota gorda en cada #bootcamp, nos motiva siempre con diferentes frases que escribe en sus ya famosos pizarrones. Hoy nos escribió “CRÉETELA”. Así de simple y así de poderoso. Esta simple palabra resonó fuerte y profundo en mi pues creer en mis talentos, en mis capacidades, en mi fuerza, simplemente creer en mi, ha sido siempre mi talón de Aquiles. Pues en la clase de hoy, mientras hacíamos los #burpees, que antes no solo me costaban trabajo, sino que simplemente no podía hacer (y en mi canal de YouTube hay un video que lo prueba), sentí que podía intentar esta postura de yoga que nunca antes había logrado, sentí que estaba lista, que era momento de intentarlo otra vez. En pocas palabras, ME LA CREÍ, lo intenté y lo logré!!! A lo que voy con esto y a lo que te estoy invitando es a que ¡¡¡TE LA CREAS!!! No es de un día para otro ni tampoco sucede como por arte de magia. Cuesta, duele, te confronta, te cuestiona y a veces te hace llorar, pero el camino de la constancia y el esfuerzo tarde o temprano te dará su recompensa. Si yo puedo, TÚ TAMBIÉN PUEDES. #muévete #unavidaenmovimiento GRACIAS amada hermana @im_coaching por ayudarme a regresar a mi.