El dolor de graduarse en medio de la pandemia del COVID-19 en una ceremonia virtual

Debido a la crisis de salud que ha generado el brote, los 50,000 estudiantes de último grado de las escuelas públicas de NYC tendrán que resignarse a vivir ese momento por internet, o incluso recibir el diploma por correo

Desde que era una niña, Giovanna Rosario siempre soñó con el día de su graduación. La joven de 18 años, estudiante de último grado de la escuela secundaria ‘High School of Fashion Industries’, de Manhattan, contaba los días para subir a la tarima a reclamar su diploma de bachiller este año, cuando mencionaran su nombre. “Me imaginaba compartiendo ese momento feliz con mis compañeros de clase, con los que estuve durante los últimos cuatro años. Era un día muy especial para nosotros”, revela la estudiante, de origen puertorriqueño, quien debido a la pandemia del COVID-19, tendrá que dejar ese sueño sin cumplir.

Y es que por motivos de precaución para evitar la propagación del coronavirus, las graduaciones en la Gran Manzana este año serán de manera virtual.

A pesar de que el gobernador Andrew Cuomo autorizó ceremonias en espacios exteriores de máximo 150 personas, esto no será posible en las escuelas de los cinco condados, debido a que las clases del 2020 superan por mucho ese número, incluyendo estudiantes, padres de familia, familiares y amigos.

“Definitivamente esto es decepcionante. Mis compañeros se sienten igual, es doloroso saber que no podemos estar juntos en un momento semejante. Hay mucha decepción y obviamente en una escuela como la mía, donde habrá 330 graduados, entendemos que no sería seguro realizar una ceremonia masiva”, dijo la jovencita, quien se graduará el próximo 26 de junio, a través de un evento en la aplicación ZOOM.

A pesar de la tristeza de que ‘el gran día’ no será como ella lo imaginó, la futura graduada, quien iniciará en el otoño sus estudios de sicología en la Universidad San Francisco, asegura que tratará de que la fecha tenga al menos algún toque especial. Asimismo sugirió a la Ciudad que en el futuro, cuando la pandemia termine, considere programar alguna ceremonia de graduación especial, aunque sabe que no será lo mismo.

“Yo ya tengo mi toga y mi birrete, que los ordené por internet hace más de tres semanas y llegaron a tiempo”, asegura la estudiante, confesando que no usará un vestido de fiesta, porque no siente las ganas de hacerlo. “Me vestiré de manera normal, pero luego haremos una celebración en mi casa, con mis abuelos, mi familia y un par de amigos, pero todos tendremos que usar tapabocas para estar más seguros”.

Y aunque Giovanna insiste que su graduación muy seguramente no hará parte de sus mejores recuerdos en la vida, sí aseguró que aprendió una lección: “aún en tiempos de incertidumbres, hay que estar positivos, porque siempre habrá luz al final del túnel”.

Jóvenes inmigrantes doblemente afectados

Julissa Bisogno, activista de asuntos de educación de la organización Make the Road NY, y madre de una estudiante de secundaria, asegura que el efecto de las graduaciones virtuales están creando un vacío no solo en quienes están este año en último grado sino en otros alumnos.

“Como madre, me da mucha tristeza ver que muchos jovencitos no se pueden graduar en una ceremonia. Mi niña está en grado 11 en este momento, el próximo año se va a graduar, y ella está bien deprimida por la situación que está pasando. No me imagino entonces como estarán esos niños que han durado 12 y hasta más años preparándose toda su vida para este momento, para poder graduarse”, dijo la madre de familia, destacando que algunos casos el golpe es todavía mayor.

“Muchos niños, especialmente que vienen de primera generación, a veces son los primeros en sus familias que se van a graduar y la ansiedad y la tristeza es más grande no solo para ellos sino para sus papás, que esperaban con ansias ese día que es todo un logro para muchos inmigrantes”, agregó Bisogno, quien también se mostró a favor de que cuando la pandemia termine allá ceremonias para estos jóvenes.

“Hay algunos casos de lugares que no están haciendo los grados ni siquiera virtuales, es una situación triste y algunos se sienten como que se quedan estancados. Por eso se le debe dar la oportunidad a estos niños dentro de un tiempo, que puedan tener sus ceremonias presenciales para que puedan cerrar ese capítulo que es bien importante porque dejan de ser niños para ser adultos”, dijo Bisogno.

DOE planea un momento memorable

Nathaniel Styer, vocero del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), confirmó que debido a la crisis del COVID-19, la Ciudad emitió un anuncio para suspender durante el actual año escolar las ceremonias de graduación tradicionales, pero advirtió que están haciendo lo posible para que en medio de la pandemia, los 50,000 estudiantes que se graduarán, tengan un momento memorable, donde prime la seguridad.

“La graduación es un momento profundamente significativo para estudiantes, familias y comunidades escolares enteras, y entendemos el dolor de no poder unirnos y celebrar. Para permanecer seguros y saludables, estamos apoyando a las escuelas a medida que crean momentos únicos y significativos en la vida de sus personas mayores y sus familias”, dijo el funcionario del DOE.

El Departamento de Educación también mencionó que a finales de este mes habrá una gran ceremonia virtual, en la que están trabajando para honrar a los estudiantes de último año.

“Apoyaremos la implementación de cualquier orientación futura sobre las ceremonias de graduación.(…) Pronto tendremos más información sobre la graduación virtual en toda la ciudad que el DOE está organizando este mes”, concluyó Styer.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, extendió un mensaje de felicitación a los estudiantes que se gradúan, por haberse ajustado a un sistema de aprendizaje remoto y virtual, y lamentó que no puedan tener sus ceremonias tradicionales.

“Estamos atravesando momentos muy difíciles, y me rompe el corazón ver que después de años de mucho esfuerzo en la escuela secundaria, muchos estudiantes no podrán disfrutar de una muy esperada ceremonia tradicional de graduación”, dijo Johnson. “Sin embargo, es esperanzador ver que muchas escuelas han recurrido a la creatividad para poner en marcha ceremonias de graduación y poder celebrar el duro trabajo de las clases de los estudiantes que se gradúan”.

Gobernador permite algunas graduaciones

El Gobernador Andrew Cuomo autorizó la realización de ceremonias en espacios abiertos, con un máximo establecido y normas de protección básicas como uso de tapabocas y distanciamiento social, pero logísticamente no funciona para la mayoría de escuelas que tienen un número amplio de graduados.

“Permitiremos graduaciones al aire libre de hasta 150 personas a partir del 26 de junio. Los neoyorquinos han trabajado juntos para doblar esta curva (de contagios del COVID-19) rápidamente, y si continuamos en esta trayectoria, seguiremos siendo responsables”, dijo Cuomo.

Estudiantes del estado no pierden las esperanzas de que se “les haga el milagrito” y puedan recibir en los próximos días un cambio en la norma y que el mandatario estatal amplíe el número de personas permitidas en ceremonias de graduación, lo que haría que algunas escuelas dejen de lado los eventos virtuales por presenciales al aire libre. Por ahora no son más que ilusiones.

“Hemos aplanado la curva, y solo queremos poder caminar todos juntos por última vez y decirnos adiós y tener nuestro último momento en la escuela”, dijo Ronnie Marchand, futuro graduando, miembro del grupo New Yorkers for Live Graduations, que tiene más de 2,400 miembros y que este viernes urgió al gobernador a reconsiderar su anuncio. Quieren tener un buen recuerdo.

Datos de las graduaciones en NY: