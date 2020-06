El Sello Rojo, sicario del CJNG que lideró ataque donde murieron 2 soldados mexicanos

El momento del ataque en donde perdieron la vida los valientes soldados quedó grabado en video

Medios locales revelaron fotografías de Ángel Omar o Nazario Cázares Godínez alias el Sello Rojo, el narco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lideró el ataque en el que murieron dos integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.

Según versiones, este sujeto había muerto durante la balacera en donde también perdieron la vida los soldados así como sicarios del grupo criminal, aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido la muerte del Sello Rojo, por lo que no se sabe si está o no con vida.

Filtran video del dia 07/06/2020 de la emboscada del #CJNG a elementos de @SEMAR_mx adscritos a la @GN_MEXICO_, donde los elementos César David "N" y Oscar Daniel "N" perdieran la vida en cumplimiento de su deber y dos elementos más resultaron heridos. pic.twitter.com/g8BQ6RRMew — Loba Indomable 🐺🐾🌿🌸🍃🍂 (@loba_indomable) June 10, 2020

Lo que sí se ha dado a conocer es que el Sello Rojo, es (o era en caso de estar muerto) un elemento importante del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues se le identifica como lugarteniente del grupo criminal en el estado de Colima, entidad cercana de donde ocurrió la emboscada a los soldados.

Según medios locales, este sujeto proveniente del poblado de La Nuez del municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán alguna vez estuvo en contra de los grupos criminales, pues por un tiempo formó parte de las autodefensas de la Sierra-Costa, pero cuando la guardia comunitaria a la que pertenecía se desintegró el hombre se enfiló al Cártel Jalisco Nueva Generación, y huyó a Colima.

Una vez instalado el Sello Rojo empezó a operar para el CJNG, donde subió rápidamente de posición, hasta convertirse en lugarteniente a tal grado que el grupo de sicarios armados que lidera, opera directamente para Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, líder del grupo criminal.

Recordemos que el ataque en donde comenzó a sonar el nombre del Sello Rojo, ocurrió el pasado 7 de junio, en el municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán en México y en ese hecho dos elementos de las fuerzas armadas mexicanas perdieron la vida y dos más resultaron heridos en cumplimiento de su deber. Las víctimas mortales fueron identificados como César David “N” y Óscar Daniel “N”.

#OJO #Chinicuila #Michoacán 07/06/2020 Vídeo 02 Así repelieron la emboscada elementos de la Marina @SEMAR_mx, adscritos a la @GN_MEXICO_,donde 2 elementos perdieron la vida en cumplimiento de su deber y 2 más resultaron heridos.(ESG)#LosAbrazosNoSirven#ElFuchiGuacalaNoSirve pic.twitter.com/7z6NmcicZb — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) June 11, 2020

En redes sociales se filtró el video del momento en que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) adscritos a la Guardia Nacional (GN) son emboscados por los narcotraficantes.

