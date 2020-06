VIDEO: Los síntomas de Trump por los que psiquiatra afirma que necesita un escaneo cerebral

El presidente Donald Trump protagonizó dos curiosos momentos durante su participación en la graduación de militares en West Point.

Primero, el mandatario intentó beber agua de un vaso, pero tuvo que empujarlo con las dos manos, como si no tuviera fuerzas.

En un segundo momento, al salir del evento, el mandatario caminó temeroso por la rampa, dando pequeños pasos, a pesar de estar acompañado de un militar.

Trump still hasn't totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i

De hecho, una doctora en psiquiatría dijo que el comportamiento del presidente Trump era un signo neurológico que requería estudios mayores, incluido un escaneo cerebral.

“Este es un signo neurológico persistente que, combinado con otros, sería lo suficientemente preocupante como para requerir un escaneo cerebral”, escribió la Dra. Bandy Lee, psiquiatra de Yale, en Twitter.

This is a persistent neurological sign that, combined with others, would be concerning enough to require a brain scan. https://t.co/t2tfv1EAW6

— Bandy X Lee, MD, MDiv (@BandyXLee1) June 13, 2020