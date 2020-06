Cómo sacar el máximo rendimiento a los $1,200 dólares de estímulo económico e incluso ahorrar

Estos cinco consejos te ayudarán a que el dinero de emergencia del Gobierno no se esfume nada más llegar a tus manos

Si estás entre las 159 millones de personas que han recibido ya el estímulo económico por coronavirus y no los necesitas inmediatamente, estos cinco consejos de Forbes te pueden ayudar a sacarle el máximo rendimiento y a conseguir ahorrar al menos una parte:

Invierte en un pequeño huerto

Aunque no tengas mucho espacio para llenar de plantas, puedes aprovechar las ventanas, el balcón o la terraza para plantar albahaca, menta, cebollino, romero o tomillo. Te permitirá ahorrar algo de dinero al no tener que comprar esto en el supermercado y podrás usarlo para darle un aroma auténtico a tus recetas.

Regala tiempo

Los eventos multitudinarios aún no van a regresar pero las celebraciones importantes siguen requiriendo nuestra atención. Muestra tu amor a las personas que, por ejemplo, están de cumpleaños o de graduación a través de videoconferencias a través de zoom o con una larga llamada telefónica. En estos momentos, pasar tiempo (en la distancia) con los seres queridos puede venir mucho mejor que un regalo material.

No compres cosas que no necesites

Los precios de venta están aumentando y comprar gran cantidad de comida para almacenar parece una buena opción, pero no lo es porque los alimentos pueden ponerse malos o caducar. Planea bien tus comidas y aprende a sustituir ingredientes para usar lo que tienes en la nevera y que no se eche a perder. Evita las compras compulsivas por internet de productos que no necesitas.

Ahorra todo el estímulo

Pon los $1,200 dólares (si recibiste el máximo) directamente en una cuenta de ahorros y no lo toques. Piensa que ese dinero no es para gastar y úsalo como cualquier nómina que recibes en el trabajo cada quincena. Es dinero de supervivencia que necesitarás para pagar la renta, para el seguro médico o para las facturas. Se trata de un fondo federal de emergencia, no de un regalo.

Sal a caminar

Ahora que los gimnasios están cerrados o han empezado a abrir con limitaciones, aprovecha para salir a caminar o correr al aire fresco. Muchas personas han pagado entrenadores en línea pero la opción de hacer deporte en la calle o en un parque cercano, no solo te ayudará psicológicamente sino que también te permitirá ahorrar.