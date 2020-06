¿Fútbol desde tu auto? La novedosa forma en que la Premier League transmitirá sus partidos

La Premier League se encuentra afinando los detalles para reiniciar la temporada y mantenerse cerca de los fanáticos, a pesar de que los partidos serán a puerta cerrada para evitar la propagación del coronavirus.

En esta búsqueda por permanecer cerca de la afición, este lunes se dio a conocer que la Premier League está planeando proyectar los partidos en pantallas gigantes en Londres y Manchester para que los aficionados puedan disfrutar del juego desde la comodidad de sus vehículos, algo como un autocinema futbolero. Así lo dio a conocer Daily Mirror.

Series of 'drive-in events' showing Premier League games on big screens set to begin on June 30 https://t.co/NSx0EUs9yN

— MailOnline Sport (@MailSport) June 15, 2020