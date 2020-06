Marlene Favela confirma que se está divorciando del padre de su hija

La actriz rompió el silencio y finalmente confirma que se está separando y fue ella quien e pidió el divorcio a George Seely

Tras fuertes rumores que apuntaban a una crisis matrimonial, finalmente Marlene Favela confirma que se está separando del padre de su hija, Geroge Seely.

Fue por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, como la actriz aclaró qué está pasando por un momento difícil en su vida, pero gracias al apoyo de su familia ha logrado salir adelante, por lo que, como la mujer fuerte y valiente que es, decidió dar la cara por primera y única vez.

“Me veo en la necesidad de hablar porque se han especulado muchísimas cosas acerca de mi vida personal acerca de mi matrimonio y para los que me conocen saben que yo jamás salgo a desmentir ninguna nota jamás salgo a aclarar ningún rumor, pero para que no se siga generando más controversia e información errónea estoy dando la cara”, fue como inició el comunicado en el que tocó varios aspectos de su relación con el empresario australiano.

Dirigida a la gente que la quiere, como lo son sus seguidores, familia y los medios de comunicación, tocó el tema de una manera muy franca y directa, confirmando que se encuentra en un proceso de divorcio que ella misma inició:

“Se han manejado muchas versiones, quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas.”

Aseguró que cuando decidió casarse, lo hizo muy consciente de la decisión que estaba tomando: “Me había esperado demasiado porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida y así lo hice, incluso tan plena que en mi vida profesional ya había hecho todas las cosas que quise ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso“, compartió.

De forma directa, la estrella de televisión reveló cuales fueron los motivos por los que tomó la decisión de separarse:

“Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o a mi esposo no le pareciera”.

Favela se refirió en todo momento con profundo respeto hacia el padre de su hija, asegurando que el amor será parte de los valores que quiere inculcar a su hija. “Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso con una familia extraordinaria” y está segura que jamás hablará mal del padre de su hija por el cariño que le tuvo, por lo que quiere que su hija crezca amando a sus padres por igual razón por la cual no la expondrá a un juez porque Seely la podrá ver cuando así lo decida.

Para evitar todo tipo de especulaciones al respecto, la actriz aseguró que no pedirá ninguna pensión alimenticia: “Yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día en que nació, yo me he hecho cargo al cien porciento y no porque su papá no quiera o no le importe, sino porque simplemente en este momento su situación no se lo permite“, reveló.

ESTE VIDEO ES PARA TERMINAR CON LAS ESPECULACIONES Y QUE NO SE GENERE MÁS INFORMACIÓN FALSA Este video es para terminar con las especulaciones y que no se genere más información falsa. Posted by Marlene Favela on Monday, June 15, 2020

Finalmente, Marlene compartió que efectivamente, como cualquier mujer vivió un duelo muy doloroso y en completo silencio porque aún no se especulaba ningún tipo de información al respecto.

“Hoy soy una mujer que está curada, que se siente muy tranquila que se siente muy satisfecha con lo que hice“, sentenció.