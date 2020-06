Muere el sospechoso de haber incendiado un vehículo policial en las protestas de Miami

El hombre del que las autoridades sospechaban que había quemado un vehículo del Departamento de Policía de la Ciudad e Miami el mes pasado murió mientras estaba en el hospital, según confirmaron fuentes oficiales.

A principios de esta semana, cuando la policía identificó a Giovanni Fernández de 38 años como sospechosos, dijeron que estaba en el hospital debido a un “episodio médico no relacionado”.

Giovanni, Fernandez, the man accused of torching a Miami cop car during the May 30 protest, dies in hospital after ‘unrelated medical episode’ ICYMI https://t.co/gM4oSntsK7

— David Ovalle (@DavidOvalle305) June 15, 2020