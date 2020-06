Mujer golpea con martillos auto de hispano y exige que se “largue” del país… y luego se lleva desagradable sorpresa

Una mujer blanca desató su furia golpeando con dos martillos el auto de un hispano, mientras gritaba a una vecina que grababa: “¡Regresen México!”

El video que se volvió viral en Twitter, publicado por Edy Pérez, muestra el momento en que la mujer en California ataca el auto, exigiendo que se “larguen del vecindario”.

Los hechos ocurrieron en Chatsworth, en el valle de San Fernando del condado de Los Ángeles.

Tras su primer arranque de furia, la racista se vuelca contra los botes de basura.

Pérez dijo a TMZ que estaba en Miami, Florida cuando ocurrió el ataque, pero recibió el video de una mujer.

Bruh I hate racist ppl so much .. Im all the way in Miami while this dumbassbihh in LA fucking my car up .. all cuz she racist and dont like us 😤😤😤 pic.twitter.com/jSy4ado1wT

