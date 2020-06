Sammy Sosa admite que nunca usó esteroides durante su carrera y desprecia al Salón de la Fama

Sammy Sosa ha sido uno de los grandes bateadores que ha dado República Dominicana. En sus 18 años en la MLB, el dominicano conectó 609 cuadrangulares pero su carrera se vio manchada en 2009 cuando un reportaje en el New York Times reveló que dio positivo a consumo de esteroides en una prueba hecha en 2003.

En el nuevo documental de ESPN titulado ‘Long Gone Summer’, Sosa habló de nuevo sobre el tema y siguió negando el uso de esteroides pero de una manera muy dudosa: “¿Qué quieren de mí cuando casi todos en esa época lo hicieron?. Soy una persona muy feliz, mi amigo. Estoy bien, estoy feliz. ¿Sabes a qué me refiero? Hay alrededor de 4 o 5 (jugadores en la época de las drogas para mejorar el rendimiento), tal vez más que esos, en el Salón de la Fama. Entonces, ¿soy yo el culpable?”.

For the first time, Sammy Sosa is now with the 'everybody else was doing it too' crowd when asked why @Cubs require him to "come clean" about his PED use before ever welcoming him back to Wrigley Field.#LongGoneSummer #GoCubsGo pic.twitter.com/i6HSsweqP7

— Billy Krumb (@ClubhouseCancer) June 15, 2020