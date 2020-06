5 autos usados que debes evitar comprar este año

Estos autos, SUV y camionetas usadas tienen las puntuaciones más bajas de confiabilidad

Quizá no son malos, o al menos no lo aparentan a plena vista. Pero según aquellos que los han adquirido, estos autos resultan no ser lo que esperaban en cuanto a comodidad, eficiencia de combustible, seguridad y confiabilidad.

Desde SUV y camionetas hasta autos de lujo, todos los tipos de vehículos son susceptibles a puntajes de confiabilidad bajos y calificaciones inferiores

Estos vehículos pueden que hayan sido bien valuados en su momento, ya que contaron con buena publicidad y el respaldo de marcas de renombre. Pero el tiempo fue su peor juez, las críticas y opiniones de los conductores que los manejaron determinaron su mal desempeño y futuro.

En esta lista encontrarás algunos de los peores autos usados, SUV y camionetas con las puntuaciones más bajas de confiabilidad que puedes comprar, según U.S.News.

Chevrolet Colorado 2007

Puntuación general de U.S.News: 5.5 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Dodge Avenger 2008

Puntuación general de U.S.News: 5.5 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Dodge Journey 2019

Puntuación general de U.S.News: 5.5 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Fiat 500X 2019

Puntuación general de U.S.News: 5.5 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Mitsubishi Mirage 2019

Puntuación general de U.S.News: 5.3 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Dodge Caravan 2007

Puntuación general de U.S.News: 5.3 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 3 de 5

GMC Canyon 2008

Puntuación general de U.S.News: 5.2 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Jeep Patriot 2014

Puntuación general de U.S.News: 5.2 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Chevrolet TrailBlazer

Puntuación general de U.S.News: 5 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Saturn VUE Hybrid 2008

Puntuación general de U.S.News: 4.9 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Jeep Compas 2015

Puntuación general de U.S.News: 4.9 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Isuzu i-370 2008

Puntuación general de U.S.News: 4.8 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Isuzu Ascender 2007

Puntuación general de U.S.News: 4.6 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Jaguar X-Type 2008

Puntuación general de U.S.News: 4.4 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

Saab 9-7x 2007

Puntuación general de U.S.News: 4.3 de 10

Puntuación de fiabilidad prevista: 2 de 5

***

Te puede interesar: