Cómo ver la Jornada 29 de LaLiga española en vivo

Real Madris vs. Valencia el jueves 18 de junio es el partido estrella de la jornada de liga española

Después de una jornada 28 que representó el regreso de LaLiga, ahora nos preparamos para recibir la jornada 29 del futbol español, que estará llena de partidos muy interesantes, en donde veremos la pelea eterna entre Real Madrid y Barcelona por el liderato, el anhelo del Atlético de Madrid por terminar en zona de Champions, y una encarnizada batalla entre al menos cinco equipos, por mantener la categoría. Todo esto podrás verlo desde cualquier dispositivo móvil en fubo TV.

Las posiciones en la tabla alta siguen más apretadas que nunca, con la Real Sociedad y el Sevilla como los dos equipos que ocupan el resto de boletos de Champions League, pero Getafe y Atlético amenazan muy de cerca, especialmente al equipo de San Sebastián, que no puede permitirse perder puntos clave.

El Barcelona enfrentará al Leganés de Javier Aguirre, un equipo en busca de puntos para la salvación, mientras el Real Madrid se medirá al Valencia, en el que sin duda pinta para ser el partido de la jornada; pero no debemos dejar que pasen desapercibidos partidos como el Eibar vs Athletic, dos equipos que necesitan puntos para dejar atrás la inconsistencia.

Este es el calendario de la jornada 29 del futbol español:

Lunes 15:

Levante vs Sevilla

Real Betis vs Granada

Martes 16:

Getafe vs Espanyol

Villarreal vs Mallorca

Barcelona vs Leganés

Miércoles 17:

Eibar vs Athletic Club (1:30 pm ET)

Real Valladolid vs Celta de Vigo (1:30 pm ET)

Osasuna vs Atlético de Madrid (4 pm ET)

Jueves 18:

Alavés vs Real Sociedad (1:30 pm ET)

Real Madrid vs Valencia (4 pm ET)

El futbol español ha vuelto de lleno, y podrás gozar cada partido desde tu celular, tablet o cualquier dispositivo móvil, con fuboTV.