Key West instala pasos peatonales permanentes con los colores del arcoíris para solidarze con la comunidad LGBTQ

Abarcando las cuatro esquinas de la intersección en las calles Duval y Petronia, los cruces peatonales instalados el lunes presentan largas bandas de los seis colores de la bandera del arcoíris, un símbolo de la comunidad LGBTQ que es reconocido internacionalmente.

Los cruces peatonales están compuestos de franjas de color termoplásticas preformadas. Después de que los empleados de la ciudad colocaran las rayas en la calle, fueron tratadas térmicamente con antorchas de propano para fijar los colores permanentemente en el pavimento.

Key West installs a series of rainbow crosswalks on Duval Street as it honours its LGBTQ residents and guests. One of the most tolerant and vibrant places in the U.S. https://t.co/SYIhVhZz3D @KeyWest @FloridaKeys @VISITFLORIDA #Florida #KeyWest #LGBTQ #PrideMonth #Pride pic.twitter.com/vK0I2WeTc2

— Canada's Travel Guy (@JimByersTravel) June 16, 2020