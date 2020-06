Los lateros/recicladores informales son esenciales para una ciudad de Nueva York justa y verde

En la ciudad de Nueva York se estima que hay unos 8,000 lateros/as informales, o personas que recogen, clasifican, y canjean contenedores de depósito para ganarse la vida. Ganando una moneda de cinco centavos por lata o botella, los lateros/as se encuentran a horcajados en un espacio liminal de la sociedad: aunque a menudo son visibles empujando carritos con bolsas abultadas a través de la ciudad, trabajan en las sombras por miedo al acoso, la vergüenza, y la falta de apoyo público.

Los lateros/as son indispensables para los esfuerzos de sostenibilidad ambiental del Estado de Nueva York y para la economía local. Cada año se canjean más de 5,000 millones de contenedores en el Estado de Nueva York, lo que genera más de 400 millones de dólares para la economía y la financiación de campañas ambientales. Los lateros/as desempeñan un papel importante en el logro de estos resultados. Por ejemplo, los más de 800 lateros/as que frecuentan Sure We Can, el único centro de canje sin fines de lucro de los cinco distritos, canjearon 12 millones de contenedores de depósito y devolvieron más de 700,000 dólares a la comunidad local, solo el año pasado. Además, Sure We Can apoya 8 empleos verdes y educa a cientos de estudiantes desde kínder hasta el grado 12 y universitarios sobre temas ambientales urbanos y problemas sociales.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sido desastrosa para los trabajadores informales como los lateros/as. La crisis actual agrava las injusticias sistémicas de larga duración, económicas, sociales, y ambientales, y plantea numerosos riesgos para la salúd publica de los lateros/as. Hoy en día, el apoyo a los lateros/as es más importante que nunca. En las crisis económicas, cuando el desempleo se incrementa, el número de personas que recurren a la recolección de latas y botellas para sobrevivir aumenta.

Aquí hay varias acciones a corto y largo plazo que uno puede tomar para ayudar a los lateros/as y hacer crecer una economía verde y justa durante este período de reconstrucción, provocado por la crisis de COVID-19:

Reconozca y agradezca a los lateros/as de su comunidad, por los servicios que proporcionan. Los lateros/as son nuestros vecinos: a menudo recogen contenedores cerca de sus propias casas, limpiando el vecindario en el proceso. Separe los contenedores canjeables de los demás contenedores de plástico, vidrio, y aluminio, y guárdelos en una bolsa transparente o marcada para los lateros/as. Si vive en un edificio de departamentos grande, pida al personal de mantenimiento que agregue los contenedores canjeables para los lateros/as. Ofrezca a los lateros/as equipos de protección personal (PPE) limpios, sin usar, y sellados, incluyendo guantes, mascaras faciales y alcohol en gel. Los lateros/as trabajan de forma independiente y puede que no tengan acceso al PPE. Proponer medidas de alivio económico para todos los trabajadores informales, independientemente de sus situaciónes fiscales. Apoyar a las organizaciones locales que dispensan fondos de ayuda a los más afectados por la crisis. Apoyar la Ley de “Orgánicos de La Comunidad y el Empoderamiento del Reciclaje (CORE)” introducido por los concejales Keith Powers y Antonio Reynoso. La Ley CORE propone la creación de lugares de depósito comunitarios para la recogida de desechos orgánicos y electrónicos, que hoy en día contaminan la cadena de reciclaje y son peligrosos para los lateros/as. Además, la Ley CORE creará cientos de empleos verdes. Proponer que los lateros/as y los trabajadores informales sean incluidos en los procesos de toma de decisions en todos los niveles de gobierno. En ciudades alrededor del mundo, la integración de los lateros/as en los sistemas municipales de gestión de desechos sólidos produce abundantes beneficios sociales, económicos, y ambientales. Apoyar la legislación para aumentar el valor de canje, de 5 centavos a 10 centavos por contenedor y ampliar el tipo de contenedores que pueden ser canjeados. Cambios similares en Oregón han llevado las índices de reciclaje a más del 90%. Además, la actualización de la “Ley de la Botella”, que ha permanecido en gran medida inalterada desde 1982, proporcionará a los lateros/as un salario justo que refleja el valor de sus servicios.

Los lateros/as no deben seguir siendo relegados a las sombras. Debemos reconocer, defender, y promover las contribuciones económicas y ambientales positivas de los lateros/as para hacer realidad la ciudad de Nueva York justa y verde que todos queremos.

-Chris Hartmann, PhD, es Profesor de Salud Pública en SUNY Old Westbury y miembro de la junta de Sure We Can. Christine Hegel, PhD, es Profesora de Antropología en Western Connecticut State University y miembro de la junta de Sure We Can. Chicago Crosby es latera y miembro de la junta de Sure We Can. Josefa Marín es latera y miembro de la junta de Sure We Can.