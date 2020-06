Parques infantiles de NYC se convierten campo de batalla entre padres y el Alcalde por su reapertura

Mientras padres de familias, líderes políticos y vecinos desafían a la Ciudad rompiendo candados en áreas de recreo, De Blasio no cede y advierte que estarán cerrados hasta la Fase 2

Frustración, desespero y mucho estrés de no poder jugar con sus cuatro hijos en zonas de recreo amplias desde que comenzó la pandemia del COVID-19, es lo que asegura sentir la mexicana Helena García, de 34 años, quien forma parte de los miles de padres de familia que están exigiendo al alcalde Bill de Blasio que reabra los parques infantiles inmediatamente.

La ama de casa, a quien además le preocupa haber perdido su trabajo limpiando casas en Manhattan, lo que ha dejado un hueco en sus finanzas, afirma que ni ella ni sus niños “dan más” con el encierro, y dijo necesitar desesperadamente un respiro en los parques.

“No entiendo por qué el Alcalde se niega a abrir los playgrounds. Está haciendo mal las cosas, cuando tenía que cerrar pronto las escuelas, se tardó y ahora que debe abrir espacios para jugar también se tarda. Llevamos tantos meses de encierro que si no abren los parques rápido, los niños se van a enloquecer y de paso nosotros con tanta pelea y malhumor en que andan ellos”, aseguró la mexicana.

Y luego de que varios padres en el vecindario de Williamsburg, en Brooklyn, de la comunidad de judíos hasídicos, se uniera para retar a la Administración De Blasio, rompiendo los candados de los parques para exigir que se les permita a sus hijos usarlos, este martes líderes políticos se sumaron al desafío a la Ciudad.

Con alicates y acompañando a otros padres, el senador estatal Simcha Felder, el asambleísta Simcha Eichenstein y el concejal Kalman Yeger, cortaron la cerraduras del Kolbert Playground, en Midwood.

“Tiene que haber un estándar para toda la ciudad. No puede ser el caso de que los parques estén abiertos en algunos vecindarios y estén cerrados en nuestros vecindarios (…) necesitamos que se abran todos los parques, ya es suficiente. La hipocresía tiene que terminar”, dijo el concejal Yeger.

Los parques infantiles de la Gran Manzana están cerrados desde el pasado 1 de abril, cuando el gobernador Andrew Cuomo dio la orden, y los más de 1.1 millón de estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York han estado en sus casas tomando clases virtuales desde el 16 de marzo.

“El encierro ha sido demasiado y no entiendo por qué a otra gente si se le permite ir a parques abiertos, donde uno ve un montón de gente sin que los separen y hasta gente tomando y comiendo en las calles como si fueran ferias y a los niños se les niega ese derecho“, aseguró Carolina Mujica, madre de dos pequeños, quien también pidió que los “playgrounds” se abran ya. “Nosotros podemos enseñar a nuestros niños a mantener distancia y a usar tapabocas. Sé que es difícil lograr eso con los más pequeñitos, pero si no empezamos a practicar desde ya, entonces después va a ser más difícil”.

Cerrados hasta la Fase 2

El Departamento de Parques de la Ciudad asegura que está cumpliendo órdenes de la Ciudad y el Estado y además de asegurar que por ahora no pueden abrirlos, mencionó que en el parque de Middleton Playground los vecinos han roto los candados en 25 ocasiones ya.

Y ante el clamor de los padre, líderes políticos y activistas comunitarios para que abran los parques infantiles, el alcalde De Blasio se mantuvo en que por ahora continuarán cerrados en la Fase 1 de reapertura de la ciudad.

“Al principio fuimos comprensivos con cada padre, como padre, porque la gente quería estar en esas zonas de recreo. Intentamos que funcionara, pero no estaba funcionando de manera efectiva. En este momento, no vamos a hacer un cambio con los parques infantiles hasta que lleguemos a la fase dos. Ahora, la fase dos, como todos saben, podría ser tan pronto como el 22 de junio”, dijo el mandatario. “La gente necesita mantenerse alejada de los parques infantiles, no es apropiado tomar sus propias medidas. Estamos haciendo esto para poder llegar a la fase dos y más allá”.

El Alcalde aseguró que la razón de no reabrirlos todavía es para evitar que se propague el COVID-19.

“Entiendo las frustraciones de las personas, pero si las personas actúan prematuramente y eso hace que la enfermedad comience a propagarse nuevamente, entonces ese es el tipo de cosas que debilitarán nuestra capacidad de llegar a la fase dos y permanecer en la fase dos. Sé que no es fácil, pero la gente tiene que entender que hay una razón para esas reglas, es para ayudarnos a avanzar”, manifestó el Alcalde, quien de paso advirtió que quienes sigan rompiendo candados en los parques tendrán consecuencias.

“No vamos a permitir que las personas tomen la ley en sus propias manos, simplemente no funciona así. Por lo tanto, a las personas no se les permite abrir un área de juegos que aún no esté disponible para el público”, dijo De Blasio.

El mandatario agregó: “Muchos niños entran en contacto con muchos otros niños y adultos que entran en contacto con otros adultos, y luego la enfermedad comienza a propagarse, y eso es lo que no queremos. Eso es nuevamente, lo que nos llevará hacia atrás. Así que lo siento. Entiendo su argumento, pero lo que le diría a todos los padres es que no dejen que sus hijos jueguen con niños de otras familias hasta que lleguemos a un punto más seguro”.