“Siempre he sido aficionado del fútbol”: Estrella de la NBA Kevin Durant incursiona como empresario en la MLS

El ídolo del baloncesto tendrá el 5% de participación en el equipo Philadelphia Union y hará trabajo comunitario

Ni la incertidumbre que vive la industria deportiva a raíz de la pandemia de COVID-19 ha impedido que la estrella del baloncesto con los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, se abra paso en una nueva aventura financiera más allá de las duelas al incorporarse como socio del equipo de fútbol Philadelphia Union de la MLS.

Durant, con una carrera consagrada que incluye 10 nominaciones al Juego de las Estrellas en la NBA, tendrá desde ahora una participación del 5% con opción a otro porcentaje igual en el corto plazo.

“Siempre he sido un aficionado al fútbol y he querido entrar en él de una manera significativa. Mi equipo y yo sentimos una conexión instantánea con los propietarios del Philadelphia Union y su personal sobre su visión de colaboración”, dijo Durant en un comunicado. “Aunque por ahora no me verán en los partidos, tomaremos un papel activo en la comunidad donde puedo devolverle algo a Chester (Pennsylvania) y a Philadelphia”, agregó.

En sociedad con el ejecutivo del deporte Rich Kleiman, con quien dirige la empresa “Thirty Five Ventures”, Durant tratará de crecer el perfil del equipo y su alcance entre la población para incrementar su base de seguidores a través de la fundación que lleva su nombre.

Kevin Durant is officially a minority owner of MLS' Philadelphia Union pic.twitter.com/3pwurdcP1s — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2020

“Esta asociación lleva meses en marcha y en el proceso, nuestros equipos se conocieron muy bien y comprendieron el verdadero potencial para el futuro”, dijo Kleiman, gerente y socio de Durant. “Creemos que Thirty Five Ventures y nuestra experiencia atraerán nuevos aficionados, así que estamos emocionados de empezar”.

La temporada de la Major League Soccer ha estado en suspenso desde el 12 de marzo debido a la pandemia y reiniciará en julio con un nuevo formato, en Florida.

