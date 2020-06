Siesta mortal: dos hermanitas son aplastadas por ladrillos mientras dormían en el patio

Dos hermanas 12 y 14 años murieron aplastadas por ladrillos mientras yacían en una hamaca en el patio de su casa en Ohio, según los informes.

El trágico y extraño accidente ocurrió el domingo por la noche en la casa de las niñas en Cleveland Heights. Las víctimas fueron identificadas como Scout y Chasey Scaravilli, informó Fox 8 Cleveland.

Horas después del incidente fueron declaradas muertas en el hospital. La policía local está investigando el extraño accidente.

La hamaca había sido atada a un pilar y a un árbol.

“Toda la comunidad (…) está triste por la pérdida de las hermanas Scaravilli; muchos amigos, compañeros de clase y maestros las extrañarán mucho”, dijo en un comunicado Fran Bisselle, directora de la escuela donde estudiaban, Hathaway Brown School.

“Nuestros pensamientos y oraciones están dedicados a su familia”, agregó.

Two Ohio sisters were killed in a tragic, freak hammock accident.​ https://t.co/vzKPUPz0BA

— FOX26Houston (@FOX26Houston) June 16, 2020