Cómo ver el regreso de la Premier League en vivo

La liga inglesa entra su etapa definitoria. El domingo disfrutaremos de un apasionante Merseyside derby entre el Liverpool y el Everton

Han quedado atrás más de 90 días en donde los aficionados a la liga más espectacular del mundo, esperaron pacientemente la reanudación de actividades; la Premier League vuelve, y lo hará cargada de emociones para disputar las últimas jornadas, en donde el Liverpool tendrá la encomienda de consumar un título que se viene cocinando desde hace tiempo, y pondrá fin a una sequía de 30 años. Todo esto y más, podrás ver desde cualquier dispositivo móvil a través de fuboTV.

La pelea por puestos de Champions estará al rojo vivo, con el Manchester City que parece haber asegurado un sitio, pero no así Leicester City y Chelsea, quienes corren el riesgo de ser alcanzados por clubes como el Manchester United, los Wolves o el Sheffield United.

La actividad en la Premier League arrancará, con partido más que emocionantes, que no te querrás perder:

Viernes

Norwich City vs Southampton, 12:55 pm ET (NBCSN)

Tottenham vs Manchester United, 3:10 pm ET (NBCSN, NBC Universo)

Sábado

Watford vs Leicester City, 7:25 am ET (NBC CN)

Brighton vs Arsenal, 9:55 am ET (NBCSN, NBC Universo)

West Ham vs Wolverhampton, 12:30 pm ET (NBC, Telemundo)

Domingo

Newcastle United vs Sheffield United, 8:55 am ET (NBCSN)

Aston Villa vs Chelsea, 11:10 am ET (NBCSN, Telemundo)

Everton vs Liverpool, 2:00 pm ET (NBC, Telemundo)

Disfruta del regreso de la Premier League desde tu casa o cualquier sitio, a través de fuboTV.