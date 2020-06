“Hay una posibilidad”: Según Nani, Cristiano Ronaldo podría retirarse en la MLS

El capitán del Orlando City de la MLS, reveló en una entrevista que hay probabilidades de que su excompañero Cristiano Ronaldo se retire en la liga estadounidense.

“Hace un par de años él me dijo que probablemente se retiraría en Estados Unidos. No es 100% seguro, pero hay una posibilidad“, dijo a ESPN Nani, quien compartió vestidor con El Comandante en la Selección de Portugal y en el Manchester United a mediados de la primera década del S. XXI.

Cristiano Ronaldo told Nani he will probably end up in MLS 👀

(via @TaylorTwellman) pic.twitter.com/W7Cg0nr3DD

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2020