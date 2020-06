Lis Vega vuelve a infartar Instagram mostrando sus encantos con un sexy bikini

View this post on Instagram

DECRETANDO 💙💙💙💙💙 MI LUGAR FAVORITO DEL MUNDO #LAPLAYA CADA VEZ FALTA MENOS, Y SIIIIII I AMO SER SALVAJE 🙌🙌🙌🙌🙌 #OMNAMAHSHIVAYA #MIAMIBEACH #TBT #LACLAVEESTAENELAMOR #LAPOETADELOURBANO #OM #NAMASTE #OMMANIPADMEHUM 🕉🕉🕉 #VIDAFITCONLISVEGA #sinfiltro #fitness #fitnessdancer #fit #motivaciónfitness #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #DISCIPLINA #constancia #pasion #dieta #rutinas #cubana #ACTRIZ #cantante #bailarina #urbano #playa