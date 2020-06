¡Napoli campeón de copa! David Ospina y “Chucky” Lozano ganan su primer título en Italia

¡Oficialmente volvió el fútbol! Este miércoles fuimos testigos de la primera final disputada desde el regreso del balompié por la pandemia del coronavirus y lo vivimos de forma muy dramática, ya que el Napoli y la Juventus tuvieron que llegar a la tanda de penales para definir al campeón de la Copa de Italia.

El duelo fue estelarizado por los arqueros de ambos cuadros. Pese a que el marcador en tiempo regular acabó sin goles, fue un 0-0 bastante ameno, con llegadas de ambos equipos que no culminaron en gol debido al desempeño de sus arqueros, Meret por el lado napolitano y el legendario Buffon por el bianconeri.

Cristiano Ronaldo poco pudo hacer en tiempo regular, esta vez el astro portugués no pesó, gracias al buen trabajo defensivo y a que Meret atrapó lo poco que le envió a puerta El Comandante.

Los latinos del equipo: Hirving Lozano y David Ospina se quedaron en la banca por decisión de su DT, Gennaro Gattuso, pero aún así, se coronaron por primera vez en Italia, ya que Ospina el año anterior sólo alcanzó el subcampeonato en la Serie A y el “Chucky” recién llegó a la institución para esta campaña.

En la tanda de penales la Vecchia Signora empezó con el pie izquierdo, porque Paulo Dybala erró el primer disparo, el cual Meret logró desviar tirándose a su izquierda; posteriormente, en el siguiente tiro de la Juve, Danilo mandó el balón a las nubes, en la tercera oportunidad del equipo, el capitán Bonucci sacó la casta y metió el primer penal para el conjunto, al siguiente le hizo segunda Aaron Ramsey, pero ya no hubo quinto porque el Napoli anotó todos sus disparos y se coronó al meter el cuarto; quienes marcaron por los azules fueron Insigne, Politano, Maksimovic y el título lo dio Milik.

⚽️ Napoli vs Juventus | NAPOLI WINS THE COPPA ITALIA CUP! Cristiano Ronaldo didn't even get to shoot a penalty…. pic.twitter.com/wxYOrbkP2U

