Te llevamos a conocer la lujosa casa de Gaby Espino en la ciudad de Miami

View this post on Instagram

Una buena actitud y una piel saludable. GRACIAS a @neutrogena y a mi amiga y estilista @karlabstyle por este live donde la pasamos divino hablando sobre las nuevas tendencias de la moda, incluyendo algo que nunca se nos puede olvidar ¡El cuidado de la piel del cuerpo! Para esto, recomiendo la linea de #HydroBoostBody con ácido hialurónico para ayudar a mejorar la apariencia y sensación de la piel reseca con el paso del tiempo. Si quieres ganar los productos mencionados en el live, cuéntame por qué quisieras probarlos, etiquetando a #Neutrogena en los comentarios. Estaré escogiendo 10 ganadores (solo EE.UU) ¡Suerte! #Neutrogena_Partner