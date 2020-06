Demi Rose está lista para dejar el planeta Tierra y expone su anatomía de espaldas con un bikini metálico 

La joven modelo dejó a la vista esta pieza de baño sin restricciones

Demi Rose ha dejado el siguiente mensaje en Instagram: “Basically ready to leave this planet, who’s coming with me?“. Para su “viaje” de partida la sexy modelo ha decidido viajar sin ropa y mejor llevarse un bikini metálico que ha hecho destacar toda su anatomía.

La joven de 25 años subió a Instagram dos fotografías en las que modela este conjunto y como era de esperarse dejó su espalda a la vista de sus fanáticos para que éstos pudieran admirar todo el modelo sin restricciones.

Previo a esta publicación Demi Rose le regaló a sus seguidores un desnudo artístico el cual le gustó a todos sus admiradores incluida Joselyn Cano, la reconocida modelo de origen mexicano que también es comparada con Kim Kardashian, por su belleza.

Se sabe que Joselyn y Rose se ha conocido debido a las piezas de baño de la marca de Cano que la joven británica también ha modelado desde el año pasado. Como este bikini nude con piedras incrustadas y transparencias.