Denuncian a Miguel Sanó por secuestro; el pelotero dominicano sostiene que el acusador violó a su hermano

El jugador de los Twins de Minnesota niega las acusaciones y denuncia que lo quieren extorsionar

El pelotero Miguel Sanó, dijo ser víctima de un intento de extorsión, luego de que fuera señalado de privar ilegalmente de la libertad y agredir físicamente a otra persona el pasado 6 de mayo en incidente ocurrido en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

El abogado Odalis Ramos, quien lleva el caso del presunto agredido, identificado como Raudy Omar Sánchez, dio a conocer en un video que el ligamayorista dominicano y otros tres individuos secuestraron y golpearon a su cliente, a quien acusan de abusar sexualmente a uno de los hermanos del tercera base de los Twins de Minnesota.

“Eso es falso, no secuestré ni di paliza a Raudy, quien violó a un hermano mío de ocho años”, aseguró Sanó en entrevista para el periódico Nuevo Diario de República Dominicana. “El abogado Odalis Ramos y la familia de Raudy lo que buscan es dinero, ellos me pidieron 10 millones de pesos (alrededor de $170,000 dólares), pero le dije que no le iba a dar nada porque no he hecho nada”, agregó el pelotero.

Sanó y los tres acompañantes fueron citados para audiencia en la fiscalía de San Pedro de Macorís el pasado martes, pero no se presentaron aludiendo que Sanó tenía síntomas de fiebre, por lo que la comparecencia ante la autoridad fue reprogramada para el próximo 25 de junio.

“El señor Odalis Ramos me hizo daño con ese vídeo, por lo que yo lo voy a demandar por daños a mi imagen. Yo lo que soy es pelotero, no secuestrador, ni asesino, soy un profesional como él”, adelantó.

Por su parte, la oficina central de los Twins dio a conocer que se encuentra al tanto de la situación de su jugador. “Le daremos seguimiento a la situación y esperamos tener más información en cuanto esté disponible”, comentó Dustin Morse, vocero del equipo ligamayorista.

