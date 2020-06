Descubre en la basura unos anteojos y los consigue vender por $5,000 dólares

Las gafas adquirieron un valor inesperado en la subasta, ya que el comprador pujó llevado por la emoción

Un par de anteojos de lo más inusuales fueron rescatados de un vertedero en Nueva Zelanda y subastados en línea por más de $ 5,000 dólares.

The Tip Shop, una tienda operada por el Ayuntamiento de Wellington que subasta artículos que de otro modo habrían terminado en el vertedero, afirma que los lentes, un estilo conocido como Martin’s Margins, fueron rescatados de la basura.

Las lentes comenzaron a atraer la atención de los compradores y se dio una “guerra de ofertas” en el último minuto que elevó el precio final hasta los $ 5,282 dólares.

La montura de los anteojos fueron diseñados por el óptico Benjamin Martin en 1756. El aspecto inusual de las gafas, de montura gruesa, es el resultado de la creencia de Martin de que la exposición a la luz solar podría dañar las lentes de los anteojos.

The Tip Shop aclaró que no pudo identificar la marca del fabricante de la montura, por lo que no estaba claro si las gafas vendidas en la subasta del domingo fueron hechas por el propio Martin.

El postor ganador, Aaron Smylie, dijo que compró las gafas como homenaje a su compañera, Helen Hammond, quien murió el 28 de mayo después de una pelea con cáncer.

Smylie explicó que él y Hammond solían usar FaceTime para chatear por video, y las gafas le recordaron un filtro de pantalla que usó y en el que aparecía con unas lentes similares.

“Me gustan las cosas extravagantes de todos modos, y eso me atrajo, pero era más por el lado emocional. Supongo que me dejé llevar en la subasta”, añadió Smylie a Stuff.co.nz.