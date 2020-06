Los 10 fichajes del mundo del fútbol que superaron los 100 millones, ¿quién funcionó y quién no?

Pocos son los futbolistas que rebasaron esta enorme cifra en su traspaso, pero son menos aún los que han cumplido en la cancha

En un mercado en el que cada año se eleva hasta las nubes el costo de algunos jugadores, pareciera que hay muchos que rebasan la cifra de los 100 millones de euros ($112 millones de dólares al cambio del día de hoy), pero la realidad es que sólo son 10 y muy pocos de ellos son los que han desquitado lo que se pagó por su fichaje.

1.- NEYMAR: $248 MILLONES DE DÓLARES

La lista la lidera el brasileño, quien le costó una suma monstruosa al París Saint Germain, club donde ha destacado siempre que ha sido requerido, pero el problema con él han sido sus lesiones y sus escándalos.

Neymar Jr. ha regresado a Francia para preparar el reinicio de entrenamientos con Paris Saint-Germain el próximo 22 de junio, rumbo a la Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante Borussia Dortmund

2.- KYLIAN MBAPPÉ: $162 MILLONES DE DÓLARES

Es otra de las figuras del PSG y tiene un gran futuro. A sus 21 años ya es un referente del balompié y marca gol tras gol para su equipo. Hasta ahora ha respondido con creces.

Kylian Mbappé en 4 cursos de Ligue 1 siendo habitual: ➔ Campeón con AS Mónaco.

➔ Tricampeón con PSG.

➔ Bicampeón de goleo.

➔ 79 goles.

➔ 28 asistencias.

➔ 106 partidos.

➔ Tres veces MVP joven.

➔ MVP absoluto. Destrozando el fútbol de su país. 21 años. LOCURA. pic.twitter.com/gtX2NlSwhG — Invictos (@InvictosSomos) April 30, 2020

3.- PHILIPPE COUTINHO: $162 MILLONES DE DÓLARES

El tercer jugador más caro de la historia ha sido una decepción para el Barcelona, ya que no rindió lo esperado y fue cedido al Bayern Múnich con opción a compra, aunque los alemanes ya dijeron que no harán válida la contratación, por lo que los culés le buscan acomodo en otro club y ya asumieron la millonaria pérdida que tendrán si logran colocarlo.

Según 'The Sun', el brasileño Philippe Coutinho habría llamado a Jürgen Klopp para volver a Liverpool.

4.- JOAO FÉLIX: $141 MILLONES DE DÓLARES

Fue un genio durante su paso por el Benfica, pero en cuanto lo fichó el Atlético de Madrid perdió mucha de su magia, ya que con los colchoneros sólo ha mostrado destellos de buen fútbol y eso no es suficiente aún para desquitar lo que pagaron por él.

Throwback to one year ago when Joao Felix scored for Benfica and went straight to celebrate with his brother

5.- OUSMANE DEMBÉLÉ: $140 MILLONES DE DÓLARES

Se esperaba que fuera el nuevo “Neymar”, pero hasta ahora no le ha llegado ni a los talones; su fichaje ha sido una gran decepción para los blaugrana, ya que su estancia en el club ha estado marcada por las indisciplinas y las lesiones.

6.- ANTOINE GRIEZMANN: $134 MILLONES DE DÓLARES

El francés es un gran atleta, cumplidor, bastante disciplinado y ha mostrado buen fútbol, pero el Barcelona espera más; hasta el momento parece no haber encajado del todo en el esquema del equipo acompañando a Lionel Messi y a Luis Suárez en la línea ofensiva.

🧐 Las claves del 'caso Griezmann' 🔵🔴 El Barça necesita recuperar la mejor versión del francés ⚽ ¿Lo conseguirá? 🔄 Sí

❤ No

🗨 … pic.twitter.com/bzAq22YE5o — Diario SPORT (@sport) June 18, 2020

7.- CRISTIANO RONALDO: $131 MILLONES DE DÓLARES

El Comandante no se guarda nada con la Juventus. Siempre compite dentro del campo hasta el último aliento y ha respondido como se esperaba. Es el goleador del equipo y promedia casi un tanto por partido en la liga. Es el referente del equipo hoy en día.

Saluden al MÁXIMO GOLEADOR MUNDIAL en lo que va de 2020. Suma 13 anotaciones en 9 partidos disputados con la Juventus. 35 añitos tiene y siempre quiere más. Es el futbolista sin límites. Es Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

8.- PAUL POGBA: $117 MILLONES DE DÓLARES

El futbolista francés ha quedado a deber en el Manchester United, ya que la cifra que le pagaron a la Juventus no corresponde con lo que esperaban. Ha mostrado buen fútbol por momentos, pero su paso por el club lo han marcado las lesiones y los escándalos extra cancha.

De acuerdo a los reportes, Manchester United está trabajando en un equipo para enfrentar a los Spurs sin Paul Pogba en el XI titular. Solskjaer consideraría que no es indispensable modificar una media que lleva 10 partidos sin derrota. ¿Les parece adecuada esta decisión?

9.- GARETH BALE: $113 MILLONES DE DÓLARES

El galés fue una bomba cuando recién lo compró el Real Madrid, su velocidad y potente zurdazo marcó diferencia en innumerables partidos, pero de dos años a la fecha ha mostrado una actitud negativa que hace pensar que no está a gusto en el club, ni dentro ni fuera de la cancha.

10.- EDEN HAZARD: $112 MILLONES DE DÓLARES

En el Chelsea era el motor del equipo, pero en el Real Madrid no ha podido arrancar. Ha tenido dos lesiones graves y ha sido criticado por no lograr mantenerse en el peso ideal.