Pese a la progresiva apertura económica 1.5 millones solicitan ayudas de desempleo

EEUU suma 13 semanas seguidas en las que se destruyen más de un millón de puestos de trabajo

Por decimotercera semana consecutiva y coincidiendo con la progresiva apertura de buena parte de los estados tras el confinamiento por el COVID-19, más de un millón de personas solicitaron el seguro de desempleo por primera vez.

Según las cifras del departamento de empleo, en la semana que acabó el 13 de junio 1,508,000, trabajadores solicitaron esta ayuda económica. Son 58,000 menos que la semana anterior (cuyas cifras se revisaron al alza para quedar en 1,566,000) pero no solo sigue siendo una cifra millonaria de nuevo sino que además está por encima de lo estimado por los analistas que esperaban mejores noticias.

Unas 760,500 personas que están recibiendo estas ayudas trabajan como contratistas independientes, freelancers o tienen status laborales que en circunstancias normales no les permitiría calificar para cobrar este seguro de desempleo.

En total hay 20.5 millones de personas recibiendo beneficios durante más de dos semanas, una cantidad que se está rebajando muy poco a poco. El año pasado en estas mismas fechas, apenas 1.67 millones de personas estaban en esta situación.

El hecho de que se siga destruyendo empleo apunta a la profundidad de una crisis en la que no solo se ha sufrido el golpe de cerrar la actividad en buena parte de la actividad productiva sino que también hay que contar con que no todos los negocios van a poder salir de esta situación porque simplemente no pueden volver a abrir sus puertas por falta de cash flow o demanda.

A ello se une la incertidumbre de qué tipo de negocios pueden sobrevivir mejor al reto de de las condiciones de vuelta al trabajo y la vida social que está demandando la contención de la pandemia.

Muchos de los despidos serán temporales y eso se reflejará en las cifras de creación de empleo mensuales, como ya ocurrió en mayo, pero hay otros puestos de trabajo que se han perdido.

Heidi Shierholz, economista especializada en el mercado laboral, explicaba hacía énfasis en que esta es la semana número 13 seguida en la que las peticiones de ayuda al desempleo son más del doble que en la peor semana de la Gran Recesión.