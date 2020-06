Consuelo Duval confiesa que perdió su virginidad con Raúl Araiza

La actriz aseguró que ser novia de Araiza fue una bendición y siempre fue tratada como una princesa

La actriz y conductora, Consuelo Duval, estuvo como invitada especial en el programa de Yordi Rosado, en donde recordó algunos detalles del noviazgo que vivió con Raúl Araiza en el año 1987.

La comediante aseguró que vivió una época muy especial, ya que durante su noviazgo fue tratada con mucho amor por el actor, quien ya protagonizaba telenovelas mientras ella trabajaba como recepcionista de Televisa.

“Es mi primer novio, que mi hermano cómo se encab***, pero pues fue mi primer novio en recepción, o sea, yo trabajaba en recepción (de Televisa) y él iba a saludarme todos los días, ya trabajaba en ‘Senda de Gloria’“, compartió.

Una de las épocas que recordó entré risas fue cuando el actor la acompañaba únicamente hasta el metro por miedo a que lo asaltaran en donde ella vivía, así como el nombre con el que cariñosamente la llamaba:

“Era hijo de Raúl Araiza papá, el director más, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco hijo de su… Me dejaba en el metro Viveros, claro no le fueran a quitar… y me dejaba en el Metro y me decía ‘Ay Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis rines’ y yo: ‘Sí no importa Raúl, yo me voy en el metro'”, narró.

Siguiendo con la charla, reconoció que ser la novia de Araiza fue una gran bendición ya que siempre la trató con mucho cariño y la hizo sentir profundamente amada:

“Que bendición viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente de que estaba en la época del desma***, a mí en lo personal, siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina, se le nota el reinado por todos lados“.

En las confesiones también hablaron del lugar en el que tuvieron intimidad por primera vez: “Era un hotel de cortinita porque hasta yo me agaché, se bajó la cortinita él pagó“.

Antes de finalizar, Duval reveló que su romance terminó cuando él conoció a la actriz Daniela Castro, quien poco después la contactó para iniciar una amistad.

“Era muy amoroso no sé, pero ‘Pachita estás muy bonita’ creo que le daba ternura y luego me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón. Amé que Daniela Castro me habló para amigarse conmigo ‘¿Hola tú eres la ex de Raúl? Te invito a Los Ángeles’ y yo: “Ay no gracias amiga”, ella ya era de ‘Cadenas de amargura’ pero linda, se me hizo un detallazo y desde ahí la considero mi amiga“.