Donald Trump menosprecia declaraciones de Anthony Fauci e insiste en que no verá la NFL si no se respeta el himno

Una vez más, el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para causar polémica, en esta ocasión porque le restó importancia a las declaraciones que hizo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos sobre el riesgo del regreso de la NFL, y se enfocó en amenazar nuevamente con no ver los partidos si hay jugadores arrodillados durante el himno.

Hace unas horas apenas, el doctor Anthony Fauci puso en duda la reanudación de la temporada de la liga estadounidense de fútbol americano este año, pese a que está programada para iniciar el 10 de septiembre.

“En caso de que haya una segunda ola, lo cual es una posibilidad, y podría ser aún más compleja por la temporada de influenza. El fútbol americano podría no jugarse este año. A menos que los jugadores estén básicamente en una burbuja, aislados de la comunidad y con pruebas casi diario”, mencionó en entrevista para CNN.

Esta mañana, el presidente de los Estados Unidos reaccionó y publicó en redes sociales que el doctor no tiene nada que ver con la NFL y aprovechó para recordar su amenaza sobre no ver este deporte si hay personas que no respeten el himno.

“Tony Fauci no tiene nada que ver con la NFL Football. Están planeando una apertura muy segura y controlada. Sin embargo, si no están de pie durante el Himno Nacional y frente nuestra Gran Bandera Americana, ¡no los estaré viendo!”, publicó.

Tony Fauci has nothing to do with NFL Football. They are planning a very safe and controlled opening. However, if they don’t stand for our National Anthem and our Great American Flag, I won’t be watching!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020