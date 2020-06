Federales acusan a adolescente latino de incendiar patrulla NYPD en protestas por George Floyd

Víctor Sánchez-Santa, joven de 19 años, fue acusado ayer por autoridades federales de incendiar un automóvil de la policía en el centro de Manhattan (NYC).

Sánchez-Santa, residente de Queens (NYC), fue acusado el jueves de incendio provocado, en la corte federal de Manhattan.

Supuestamente inició un incendio el 9 de junio debajo de un vehículo policial cerca de Times Square, dijo el fiscal federal Geoffrey Berman en un comunicado, en el marco de las protestas nacionales por la muerte de George Floyd por brutalidad de un oficial en Minnesota.

Según un registro en video, Sánchez-Santa se detuvo al lado de una patrulla de NYPD en West 42nd St en Manhattan. Salió de su auto, tomó un guante de tela en su mano y lo sostuvo contra una llama hasta que se encendió.

Luego puso el guante en llamas debajo del vehículo de la policía de Nueva York y volvió a entrar en su automóvil, dejando el objeto ardiendo debajo del automóvil de la policía, detalló Pix11.

“Como se alega, el acusado seleccionó un vehículo NYPD claramente marcado, se acercó a él, inició un incendio debajo del vehículo y huyó de la escena. Al hacerlo supuestamente atacó maliciosamente a la policía. El incendio provocado también es una amenaza para más que su víctima inmediata, con el potencial de destruir y aterrorizar mucho más allá del lugar donde se incendia. Tenemos que agradecer la rápida respuesta de los miembros de NYPD, FDNY y ATF (Buró de Armas de Fuego y Explosivos) por controlar el incendio e identificar al acusado para que pueda enfrentar el cargo significativo por su presunto delito”, dijo Berman en un comunicado.

Otros tres detenidos por recientes ataques a patrullas de NYPD enfrentan posible cadena perpetua.

Earlier today, Victor Sanchez was arrested and has been charged federally for attempting to set an NYPD vehicle on fire. On June 9th, Sanchez was seen on camera placing a lit object on the ground under an NYPD SUV. Great investigative work by the Arson & Explosion Squad & @atfhq pic.twitter.com/BxAfnZhEKo

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) June 18, 2020